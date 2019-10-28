Минобр Башкирии считает «недопустимым» наличие торговых автоматов в школах
Сегодня, 28 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава Минобра Айбулат Хажин выступил с новой инициативной. Он предложил запретить в школах торговые автоматы.
По словам министра, чиновники провели инспекцию в шести школах. В трех из них торговые автоматы содеражли «недопустимый перечень продукции» , которая не соответствует калорийности и срокам хранения».
– Наличие торговых автоматов в образовательных организациях мы считаем недопустимым, так как это перебивает аппетит у детей, приводит к снижению охвата здоровым горячим питанием и противоречит той работе по форматированию культуры здорового питания, которую проводит министерство совместно с госкомторговли, – заявил Хажин.
Глава Башкирии данную инициативу воспринял без энтузиазма. Вместо того чтобы «хлопать» автоматы, он предложил взять на контроль продукцию, которая в них продается.
– Но ведь кто-то пустил эти автоматы. Бизнес как утроен: ему дали разрешение, он пришел, купил это оборудование, поставил, наверное, кредиты еще взял. Сейчас мы берем – и хлопаем. И опять возникает такая история, что власть непредсказуема в своей глупости. – объяснил свою позицию руководитель региона.
Хабиров поручил министерству сесть за одним столом с владельцами автоматов, поработать с ними и «сделать так, чтобы ассортимент был нормальный».
ИСТОЧНИК KP.RU