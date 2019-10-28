2019-10-28T11:01:22+03:00
Происшествия

Установлена личность 13-летней девочки, которую в Башкирии изнасиловал уроженец Узбекистана

Мужчину задержали по горячим следам
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Ровно неделю назад, 21 октября, в отдел полиции в Нефтекамске обратилась 59-летняя женщина. Она рассказала правоохранителям, что ее 13-летнюю внучку в подъезде многоэтажного дома изнасиловал неизвестный. По словам заявительницы, все случилось в четыре часа утра – что делала девочка в столь позднее время на улице рядом с чужим домом, неизвестно.

Практически сразу сотрудникам патрульно-постовой службы удалось задержать подозреваемого. Им оказался 32-летний уроженец Узбекистана по имени Зоир. Он имел временную прописку в Уфе, срок которой истекает буквально через месяц. Его жертва учится в седьмом классе одной из нефтекамских школ. Судя по постам в соцсетях, характер у девочки довольно депрессивный: время от времени поднимаются темы одиночества и желания уйти от действительности. Школьнице после пережитого явно потребуется помощь психологов.

фото: соцсети

фото: соцсети

Тем временем в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

ИСТОЧНИК KP.RU

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