2019-10-28T09:44:56+03:00
Происшествия

Стали известны подробности трагической гибели в Башкирии 9-летней девочки-инвалида

Ребенка, который не мог самостоятельно передвигаться, оставили одного дома
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ProUfu.ruфото: ProUfu.ru
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На прошлой неделе, 25 октября, в СНТ «Якорь», что располагается в Кушнаренковском районе Башкирии, в пожаре погибла девятилетняя девочка. Председатель госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров рассказал подробности трагической гибели ребенка на прошедшем сегодня оперативном совещании в правительстве республики. Как оказалось, малышка была инвалидом. Родители практически обрекли ее на смерть, оставив одну в садовом домике.

– Ребенок-инвалид, который не мог самостоятельно передвигаться и был оставлен один в садовом домике, – доложил Гумеров. – Призываем жителей республики не оставлять детей дома одних без присмотр.

Пожар случился в минувшую пятницу, 25 октября

Пожар случился в минувшую пятницу, 25 октября

Оставшимся в одиночестве детям угрожает не только огонь, но и падение с высоты. Так, в минувшую пятницу уфимцам пришлось выламывать дверь соседской квартиры, чтобы спасти ребенка от гибели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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