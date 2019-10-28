Загадочную гибель 19-летней певицы из Башкирии начали расследовать экстрасенсы

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-28T09:32:51+03:00

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Семья Шаяновых из Белебея обратились в популярную передачу «Битва экстрасенсов», чтобы узнать – почему погибла их горячо любимая дочь. Родители считали, что в смерти девушки замешаны таинственные силы, ведь 19-летняя Люба Шаянова при жизни четыре раза попадала в аварии, но последняя оказалась смертельной. Также Шаяновым очень хотелось знать – по чьей же вине действительно произошла та роковая авария.

Все случилось в июне этого года. Как рассказала безутешная мать девушки, Люба отметила свой день рождения, а через несколько дней решила поехать с друзьями на местный пруд. И хотя мать, словно предчувствуя беду, не хотела давать дочери машину, Люба ее все же уговорила.

А уже к вечеру к компании Любы присоединились взрослые 30-летние мужчины, и девушка заторопилась домой. А через несколько минут родителям позвонили и сообщили, что их дочери больше нет в живых.

Как оказалось, Люба пошла на обгон, но внезапно навстречу ей выскочила машина, за рулем которой оказался мужчина из той же компании. Мама девушки до сих пор не понимает, почему он не уступил дорогу, хотя видел, что у девушки даже нет возможности вернуться в свой ряд.

На огромной скорости машины столкнулись – машина Любы два раза перевернулась и врезалась в дерево. От полученных травм молодая девушка скончалась на месте. Позже дорожные полицейские признают виновником аварии саму погибшую девушку, а истинный виновник, как утверждает мать Любы, не понес никакого наказания.

Многие экстрасенсы, которые пытались увидеть обстоятельства смерти Любы, увидели, что девушка погибла в ДТП. А, например, ясновидящая из Китая Астрид и вовсе увидела, что раньше три раза Люба попадала в аварию, и судьба словно давала ей знак – не нужно садиться за руль.

А вот другие экстрасенсы решили, что во всем виноваты драйв, адреналин и огромная скорость, поэтому смерть Любы – это всего лишь роковое стечение обстоятельств. Да и мужчина из второго автомобиля тоже не причем, он просто оказался не в том месте и не в то время.

Известно, что девушка исполняла вокальные кавер-версии известных песен. Местные жители любили и ценили талант погибшей певицы.

ИСТОЧНИК KP.RU