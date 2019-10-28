Уфимки станцевали башкирский танец на пилоне – девушек обвинили в безнравственности

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-28T09:02:53+03:00

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Уфимки исполнили национальный башкирский танец на пилоне. Видео с оригинальными хореографическими изысками опубликовала у себя на стране в Facebook Венера Нуриахметова – одна из двух танцовщиц. Таким образом девушки приняли участие во флешмобе на самый оригинальный танец, организованном популярным музыкантом-мультиинструменталистом Зайнетдином (Загир Зайнетдинов). Он поддержал уфимских хореографисток и разметил видео у себя в Instagram.

– Такого я еще не видел! По-моему очень даже оригинально? – похвалил девушек шоумен.

Тем временем в комментариях многие пользователи начали упрекать уфимских танцовщиц в безнравственности. Так, по мнению одного из подписчиков, «палка», то есть пилон, – «символ грязи и похоти». Кто-то и вовсе назвал действия уфимок с шестом «оскорблением башкирского танца». Несмотря на отдельные недовольства, в целом пользователи положительно оценили выступление девушек.

Помимо Зайнетдина, свой конкурс на лучший танец организовал глава Башкирии Радий Хабиров. Он пообещал наградить победителя уже черед полтора месяца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/740453" frameborder="0"></iframe> Башкирский танец на пилоне // 28.10.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU