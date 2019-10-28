Уфимки станцевали башкирский танец на пилоне – девушек обвинили в безнравственности
Уфимки исполнили национальный башкирский танец на пилоне. Видео с оригинальными хореографическими изысками опубликовала у себя на стране в Facebook Венера Нуриахметова – одна из двух танцовщиц. Таким образом девушки приняли участие во флешмобе на самый оригинальный танец, организованном популярным музыкантом-мультиинструменталистом Зайнетдином (Загир Зайнетдинов). Он поддержал уфимских хореографисток и разметил видео у себя в Instagram.
– Такого я еще не видел! По-моему очень даже оригинально? – похвалил девушек шоумен.
Тем временем в комментариях многие пользователи начали упрекать уфимских танцовщиц в безнравственности. Так, по мнению одного из подписчиков, «палка», то есть пилон, – «символ грязи и похоти». Кто-то и вовсе назвал действия уфимок с шестом «оскорблением башкирского танца». Несмотря на отдельные недовольства, в целом пользователи положительно оценили выступление девушек.
Помимо Зайнетдина, свой конкурс на лучший танец организовал глава Башкирии Радий Хабиров. Он пообещал наградить победителя уже черед полтора месяца.
Башкирский танец на пилоне // 28.10.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU