Житель Башкирии разбился насмерть на легковушке

СЕГОДНЯ 08:02 2019-10-28T08:02:02+03:00

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Накануне в Кугарчинском районе Башкирии погиб водитель. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

По данным ведомства, трагический инцидент произошел на 320 километре трассы Магнитогорск-Ира. 32-летний уроженец Хайбуллинского района на вазовской «четырнадцатой» вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда машины скорой помощи.

За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 17 ДТП, в которых пострадали 17 человек и двое – погибли. Еще одно ДТП со смертельным исходом случилось вечером в Стерлитамаке: пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU