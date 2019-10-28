В Башкирии пьяный водитель «Лады Калина» задавил пешехода
Полиция начала разбирательство по факту ДТП со смертельным исходом, которое случилось вечером 27 октября в Стерлитамаке.
Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, 52-летний житель города решил пересечь улицу Артема в месте, предположительно, для перехода не предусмотренном. В этот момент его сбила машина. Водитель не стал тормозить и спешно скрылся. Пострадавший скончался на дороге до прибытия медиков.
Виновника наезда - 36-летнего жителя Ишимбайского района - вычислили. Выяснилось, что мужчина был за рулем "Лады Калина" в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU