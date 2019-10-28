2019-10-28T07:07:54+03:00
Общество

В Уфе построят еще четыре высотки

Они должны появиться в Затоне
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В уфимском микрорайоне Затон собираются возвести еще четыре высотки. Аукцион на право аренды участков для их строительства объявило Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы.

Как сообщает Ufacitynews.ru, многоэтажные здания предполагается построить на улице Летчиков в Затоне. Проект предусматривает возведение двух 30-этажных домов и двух 14-этажных.

Кто займется их строительством, станет ясно по итогам аукциона, назначенного на 29 ноября. Торги пройдут по адресу проспект Октября, 56/3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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