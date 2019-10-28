В центре Уфы сгорел старинный особняк
Вечером в воскресенье, 27 октября, в центре Уфы произошел крупный пожар. Огонь охватил дом усадьбы Гуревич на пересечении улиц Гоголя и Пушкина - старинное здание, расселенное несколько лет назад.
Сообщение о возгорании поступило в 20.35 по местному времени. Прибывшие на место пожарные первым делом остановили распространение огня - пламя угрожало соседним строениям. К 21.30 открытое горение было ликвидировано. Обошлось без пострадавших.
Как сообщила в соцсетях активист движения «Архзащита», общественный деятель Кристина Абрамичева, у сгоревшего дома не было охранного статуса.
Что стало причиной возгорания, установят специалисты.
Пожар в старинном особняке в центре Уфы.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU