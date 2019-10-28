В центре Уфы сгорел старинный особняк

СЕГОДНЯ 06:39 2019-10-28T06:39:32+03:00

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Вечером в воскресенье, 27 октября, в центре Уфы произошел крупный пожар. Огонь охватил дом усадьбы Гуревич на пересечении улиц Гоголя и Пушкина - старинное здание, расселенное несколько лет назад.

Сообщение о возгорании поступило в 20.35 по местному времени. Прибывшие на место пожарные первым делом остановили распространение огня - пламя угрожало соседним строениям. К 21.30 открытое горение было ликвидировано. Обошлось без пострадавших.

Как сообщила в соцсетях активист движения «Архзащита», общественный деятель Кристина Абрамичева, у сгоревшего дома не было охранного статуса.

Что стало причиной возгорания, установят специалисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/740447" frameborder="0"></iframe> Пожар в старинном особняке в центре Уфы.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU