2019-10-28T06:39:32+03:00
Происшествия

В центре Уфы сгорел старинный особняк

Дом давно был расселен
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео
Изменить размер текста:

Вечером в воскресенье, 27 октября, в центре Уфы произошел крупный пожар. Огонь охватил дом усадьбы Гуревич на пересечении улиц Гоголя и Пушкина - старинное здание, расселенное несколько лет назад.

Сообщение о возгорании поступило в 20.35 по местному времени. Прибывшие на место пожарные первым делом остановили распространение огня - пламя угрожало соседним строениям. К 21.30 открытое горение было ликвидировано. Обошлось без пострадавших.

Как сообщила в соцсетях активист движения «Архзащита», общественный деятель Кристина Абрамичева, у сгоревшего дома не было охранного статуса.

Что стало причиной возгорания, установят специалисты.

Пожар в старинном особняке в центре Уфы.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24