2019-10-28T06:10:33+03:00
Общество

Жительница Уфы украла у знакомой 650 тысяч рублей, «помогая» с квартирой

Аферистка призналась в преступлении
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Жительнице Уфы грозит ответственность за хищение крупной суммы денег. Как рассказал "КП-Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, 43-летняя женщина втерлась в доверие своей знакомой и предложила той помощь в переоформлении документов на квартиру.

Увы, новых бумаг та так и не получила, зато обогатила мошенницу на 650 тысяч рублей.

Позже аферистку задержали. Оказалось, что шесть лет назад у нее уже была судимость за мошенничество в крупном размере. В ходе следствия женщина призналась в обмане и хищении денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24