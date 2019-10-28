Жительница Уфы украла у знакомой 650 тысяч рублей, «помогая» с квартирой

СЕГОДНЯ 06:10 2019-10-28T06:10:33+03:00

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Жительнице Уфы грозит ответственность за хищение крупной суммы денег. Как рассказал "КП-Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, 43-летняя женщина втерлась в доверие своей знакомой и предложила той помощь в переоформлении документов на квартиру.

Увы, новых бумаг та так и не получила, зато обогатила мошенницу на 650 тысяч рублей.

Позже аферистку задержали. Оказалось, что шесть лет назад у нее уже была судимость за мошенничество в крупном размере. В ходе следствия женщина призналась в обмане и хищении денег.

ИСТОЧНИК KP.RU