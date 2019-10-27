На будущей неделе в Уфе ожидаются и снег, и дожди

СЕГОДНЯ 19:54 2019-10-27T19:54:28+03:00

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Начало новой недели обещает быть теплым, а затем в Уфе резко похолодает. Так, по данным сервиса «Гисметео», в понедельник, 28 октября, ночью ожидается +7 градусов, а днем воздух прогреется до +12.

Во вторник ожидается небольшой снег с дождем, а также придет похолодание. Ночью ожидается -1 градус, а днем +3. В срежу и четверг такой характер погоды сохранится. А, начиная с пятницы по воскресенье, в столице Башкирии будет снежная погода. Стабильный минус по ночам установится во вторник. Автомобилистам следует поменять летнюю резину на зимнюю.

ИСТОЧНИК KP.RU