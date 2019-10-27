Следователи Башкирии проверят, почему семья с двумя детьми осталась на улице

СЕГОДНЯ 19:22 2019-10-27T19:22:00+03:00

Их дом снесли в 2015 году, а новое жилье так и не дали

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В Дюртюлях семья с двумя несовершеннолетними детьми не может получить жилье, положенное им по закону. Их дом снесли в 2015 году, а администрация района новое так и не предоставила.

По данному факту следователи организовали проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Сейчас правоохранители устанавливают причины возможного бездействия должностных лиц, опрашиваются сотрудники администрации района, проверятся правовые основания для выселения, сноса жилого дома и предоставления другого жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU