2019-10-27T19:22:00+03:00
Происшествия

Следователи Башкирии проверят, почему семья с двумя детьми осталась на улице

Их дом снесли в 2015 году, а новое жилье так и не дали
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Дюртюлях семья с двумя несовершеннолетними детьми не может получить жилье, положенное им по закону. Их дом снесли в 2015 году, а администрация района новое так и не предоставила.

По данному факту следователи организовали проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Сейчас правоохранители устанавливают причины возможного бездействия должностных лиц, опрашиваются сотрудники администрации района, проверятся правовые основания для выселения, сноса жилого дома и предоставления другого жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе разыскивают 69-летнего Фаниля Сираева с потерей памяти
Мужчина, изнасиловавший 13-летнюю девочку в подъезде в Нефтекамске, задержан
В массовом ДТП на трассе Уфа-Аэропорт пострадал ребенок
«Делайте то, что хотите»: известный уфимский рэпер шокировал публику «горячей» выходкой на сцене
В Уфе два детских сада будут сданы в срок
29-летний житель Башкирии погиб, опрокинувшись на своем автомобиле
Ночью в Башкирии ожидается небольшой дождь
В Башкирии дальнобойщик насмерть сбил мужчину
Стало известно, какое место занимает Башкирия в рейтинге доступности проституток
Прокуратура Башкирии оштрафовала грузового перевозчика на полмиллиона рублей
В Уфе ищут водителя, который сбил парня и скрылся
«Не успели пустить на шашлык»: звезды башкирской эстрады засняли, как глумятся над мертвым животным
Житель Башкирии проник с заряженным ружьем в детский сад
В Башкирии разыскивают без вести пропавшего подростка
Стало известно, когда в Башкирии установится минусовая температура
Мошенник оформил кредит на уфимца, сделав поддельный паспорт
Житель Башкирии расчленил брата, когда узнал, что тот спит с чужой женой
«Тут какое-то быдло – его закрыть надо»: уфимца накануне годовщины свадьбы избили в супермакете
Жители Башкирии устроили давку в здании городского суда
В Уфе появились новые светофоры со светодиодными полосами
Футбольная «Уфа» с разгромным счетом уступила «Тамбову»
Студентка из Уфы отдала 250 тысяч рублей, чтобы закрыть долги по экзаменам
В Башкирии задержали мужчину, который домогался 15-летней девочки в магазине
МЧС Башкирии предупреждает о порывистом ветре с запада