2019-10-27T18:14:34+03:00
Общество

В Уфе разыскивают 69-летнего Фаниля Сираева с потерей памяти

Мужчина пропал 25 октября
Эльвина АПАРИНА
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Третьи сутки в столице Башкирии разыскивают 69-летнего Фаниля Сираева, который ушел из дома 25 октября и не вернулся. Мужчина болен, нуждается в медицинской помощи и страдает потерей памяти, поэтому родные сразу забили тревогу.

Сейчас его поисками занимаются волонтеры из организации «Лиза Алерт». Добровольцы вчера поздно вечером уже выходили на поиски, но все тщетно. Мужчина до сих пор не найден.

Приметы: рост 178 см, телосложение среднее, волосы черные с сединой, глаза серо-зеленые;

Был одет в серый вязаный свитер, темно-зеленую рубашку, серое трико и синие полуботинки. На голове черная кепка.

Если вам известно о его местонахождении, сообщите по телефону 112 или 8 (800) 700 54 52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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