2019-10-27T17:28:38+03:00
Происшествия

Мужчина, изнасиловавший 13-летнюю девочку в подъезде в Нефтекамске, задержан

Ему уже предъявили обвинение
Эльвина АПАРИНА
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В Нефтекамске задержали мужчину, который напал на 13-летнюю девочку в подъезде и изнасиловал ее. Напомним, что 21 октября в пять утра в отдел полиции обратилась бабушка пострадавшей. Пенсионерка сообщила, что ее внучку, ученицу 7 класса, изнасиловал неизвестный мужчина в одном из подъездов и сбежал.

Сегодня стало известно, что мужчину задержали. Следователи-криминалисты установили личность, задержали его, и сейчас с ним проводятся следственные действия.

Ему уже предъявлено обвинение, по статье ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).

ИСТОЧНИК KP.RU

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