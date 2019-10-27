«Делайте то, что хотите»: известный уфимский рэпер шокировал публику «горячей» выходкой на сцене
Накануне уфимский рэпер Morgenshtern в своем аккаунте в «Инстаграм» выложил видео, на котором он целуется с незнакомой девушкой прямо на сцене.
На записи видно, как его поклонница выходит на сцену, и рэп-исполнитель задает ей вопрос:
- Тебе 18, да?
- Да
- Ты меня любишь?
- Люблю!
После этого молодые люди сливаются в горячем поцелуе, а весь зал начинает хлопать и визжать.
- Любите друг друга, любите себя, не придумывайте себе рамок и ограничений, делайте то, что хотите и жрите кайф каждую секунду вашей жизни. Мои фанатки клево целуются!!! – подписал артист публикацию.
Все были приятно шокированы такой выходкой. Поклонники в комментариях отмечают, что никогда не ожидали от него такого.
Напомним, что годом ранее эпатажный рэпер сжег на уфимской набережной 100 тысяч рублей.
Уфимский рэпер устроил «горячий» перфоманс прямо на сцене.
ИСТОЧНИК KP.RU