«Делайте то, что хотите»: известный уфимский рэпер шокировал публику «горячей» выходкой на сцене

СЕГОДНЯ 15:56 2019-10-27T15:56:55+03:00

Morgenshtern отметил, что его фанатки «клево целуются» [видео]

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Накануне уфимский рэпер Morgenshtern в своем аккаунте в «Инстаграм» выложил видео, на котором он целуется с незнакомой девушкой прямо на сцене.

На записи видно, как его поклонница выходит на сцену, и рэп-исполнитель задает ей вопрос:

- Тебе 18, да?

- Да

- Ты меня любишь?

- Люблю!

После этого молодые люди сливаются в горячем поцелуе, а весь зал начинает хлопать и визжать.

- Любите друг друга, любите себя, не придумывайте себе рамок и ограничений, делайте то, что хотите и жрите кайф каждую секунду вашей жизни. Мои фанатки клево целуются!!! – подписал артист публикацию.

Все были приятно шокированы такой выходкой. Поклонники в комментариях отмечают, что никогда не ожидали от него такого.

Напомним, что годом ранее эпатажный рэпер сжег на уфимской набережной 100 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/740404" frameborder="0"></iframe> Уфимский рэпер устроил «горячий» перфоманс прямо на сцене.

ИСТОЧНИК KP.RU