2019-10-27T14:41:52+03:00
Общество

В Уфе два детских сада будут сданы в срок

Один расположен в Инорсе, а второй в Советском районе
Эльвина АПАРИНА
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фото: мэрия Уфыфото: мэрия Уфы
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Сегодня, 27 октября, в субботу, исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров лично проверил, как идет строительство двух новых детских садов в Уфе.

Сначала чиновник с командой отправились в Инорс. Здесь скоро откроется новый детский садик, который смогут посещать 345 человек. Позже рядом с ним появится и школа на 1650 мест, и современный спортивный блок. Строительство подобного центра очень важно для микрорайона, поскольку Инорс активно застраивается.

Застройщик отметил, что основные строительно-монтажные работы завершены, сейчас ведутся сантехнические работы, наружная и внутренняя отделка, благоустройство территории. Опасений срыва сроков сдачи объекта нет, и новый детский сад будет сдан в установленные в контракте сроки.

Потом Назаров проверил второй детсад, расположенный уже в Советском районе на улице Железняцкой. Его площадь превышает 4 500 квадратных метров, предусмотрено 240 мест. Его смогут посещать и дети, имеющие ограничения в здоровье, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Этот детский сад также включен в перечень объектов, возводимых к 100-летию республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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