Ночью в Башкирии ожидается небольшой дождь

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-27T12:57:32+03:00

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Сегодня и завтра, 27 и 28 октября, в Башкирии местами пройдут небольшие дожди.

Как сообщили в Башгидромете, начало новой недели будет теплым, но дождливым. Ночью 28 октября осадки в виде дождей ожидаются в нескольких районах республики, по северу – до умеренных. Ветер будет дуть с юго-запада, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +3, +8 градусов, а днем воздух нагреется до +10, +13 градусов.

Ранее в МЧС по РБ предупреждали, что на отдельных участках автодорог ожидается ухудшение видимости в дожде 1-2 км, ночью и утром туман, видимость составит 500-1000 м.

Лучше не выезжать на трассу без острой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU