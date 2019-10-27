Стало известно, какое место занимает Башкирия в рейтинге доступности проституток

СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-27T11:13:42+03:00

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Башкирия вошла ТОП-5 регионов России по доступности проституток, сообщает «Сноб».

Аналитики издания посчитали, сколько процентов среднего дохода в различных субъектах стираны составляет цена часа работы путан. Среднюю стоимость услуг проституток издание определило, проанализировав объявления с социальных сетей.

Башкирия в этом рейтинге заняла 4 место, разделив его с Московской областью, Чечней, Хабаровском, Астраханью и Ханты-Мансийском. Проститутки за час получают здесь 6% среднего дохода. 60 минут услуг «ночной бабочки» в среднем стоят от 1500 до 2800 рублей.

Первое место в рейтинге заняли Чукотка, Магадан, Нарьян-Мар. Стоимость ночной бабочки здесь составляет 2% дохода жителей: 2 000, 1 500 и 1 500 рублей. На втором месте Тюмень и Ямало-Ненецкий АО. Третье место разделили Липецк, Сахалинская область, Камчатский Край и Санкт-Петербург.

Сложнее всего нанять проститутку в Ингушетии. Здесь час работы путан составляет 2 700 рублей, а зарплата в регионе всего 15 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU