В Башкирии дальнобойщик насмерть сбил мужчину
Вчера поздно вечером, 26 октября, еще одна смертельная авария произошла на трассе М-5 в Чишминском районе республики.
На1441 км автодороги 54-летний житель Пензенской области за рулем грузовика «Вольво» наехал на 37-летнего уфимца. К сожалению, у мужчины не было шансов выжить под многотонной фурой. Он скончался в больнице.
Со слов дальнобойщика, он стоял на проезжей части в неустановленном месте без светоотражающих элементов на одежде.
Напомним, что 25 октября в Ишимбае сбили насмерть 10-летнего мальчика. Школьник попал под колеса «Рено Логана»и скончался на месте аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU