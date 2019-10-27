2019-10-27T12:03:35+03:00
Происшествия

В Башкирии дальнобойщик насмерть сбил мужчину

ДТП случилось на трассе М-5 вблизи Чишмов
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Вчера поздно вечером, 26 октября, еще одна смертельная авария произошла на трассе М-5 в Чишминском районе республики.

На1441 км автодороги 54-летний житель Пензенской области за рулем грузовика «Вольво» наехал на 37-летнего уфимца. К сожалению, у мужчины не было шансов выжить под многотонной фурой. Он скончался в больнице.

Со слов дальнобойщика, он стоял на проезжей части в неустановленном месте без светоотражающих элементов на одежде.

Напомним, что 25 октября в Ишимбае сбили насмерть 10-летнего мальчика. Школьник попал под колеса «Рено Логана»и скончался на месте аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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