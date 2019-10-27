29-летний житель Башкирии погиб, опрокинувшись на своем автомобиле

СЕГОДНЯ 13:50 2019-10-27T13:50:45+03:00

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Вчера поздно вечером, 26 октября, в Благовещенском районе произошла смертельная авария. Как сообщили в ГИБДД республики, на 17 км автодороги Благовещенск-Турушла 29-летний местный житель за рулём ВАЗ-2112 съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. Мужчину зажало в нем, и он скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. По данному факту сейчас начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 21 ДТП, в них два человека погибли и 26 получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU