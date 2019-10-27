2019-10-27T10:32:30+03:00
Происшествия

Прокуратура Башкирии оштрафовала грузового перевозчика на полмиллиона рублей

Фирма поплатилась за попытку подкупить полицейского
Эльвина АПАРИНА
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В Башкирии фирма поплатилась за попытку подкупить инспектора ГИБДД и заработала себе штраф от прокуратуры в размере 500 тысяч рублей.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в сентябре текущего года дорожный полицейский остановил крупногабаритную машину «Мерседес» с перегрузом продукции. За данное нарушение компании грозил штраф в размере от четырехсот до пятисот тысяч рублей.

Директор фирмы, чтобы избежать наказания, предложил инспектору 20 тысяч рублей. Но сотрудник ГИБДД отказался и сообщил об этом своему руководству.

Разобравшись в ситуации, прокуратура района оштрафовала фирму на 500 тысяч рублей за попытку дать взятку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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