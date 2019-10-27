Житель Башкирии проник с заряженным ружьем в детский сад

СЕГОДНЯ 08:09 2019-10-27T08:09:47+03:00

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В минувший четверг, 24 октября, в полицию поступило сообщение, в детский садик села Раевский Альшеевского района Башкирии проник мужчина. У нетрезвого пенсионера, который при этом является безработным, с собой было заряженное охотничье ружье. Об этом сообщил «Комсомолке» собственный источник.

К счастью, мужчина не успел им воспользоваться и наделать глупостей, потому что на место оперативно приехали сотрудники полиции.

Мужчину увезли в отдел, изъяли охотничье ружье с 24 патронами. По предварительным данным, на него могут возбудить уголовное дело за хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU