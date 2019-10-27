В Башкирии разыскивают без вести пропавшего подростка

СЕГОДНЯ 07:34 2019-10-27T07:34:36+03:00

Салават Амурзин не дает о себе знать с 23 октября

Изменить размер текста: A A

В селе Красная Башкирия Абзелиловского района 23 октября пропал 17-летний Салават Амурзин. Подросток ушел из дома и не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно. Родители парня надеялись и верили, что их сын вернется, но потом все же заявили в полицию, а также сообщили волонтерам.

Приметы: рост 180-185 см, среднее телосложение, волосы черные, карие глаза;

Был одет в черную куртку с коричневым мехом, черные спортивные трико, черные ботинки и черную шапку с белой надписью.

Если вам известно о его местонахождении, сообщите об этом в полицию или волонтерам по телефонам 02, 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU