2019-10-27T07:34:36+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают без вести пропавшего подростка

Салават Амурзин не дает о себе знать с 23 октября
Эльвина АПАРИНА
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В селе Красная Башкирия Абзелиловского района 23 октября пропал 17-летний Салават Амурзин. Подросток ушел из дома и не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно. Родители парня надеялись и верили, что их сын вернется, но потом все же заявили в полицию, а также сообщили волонтерам.

Приметы: рост 180-185 см, среднее телосложение, волосы черные, карие глаза;

Был одет в черную куртку с коричневым мехом, черные спортивные трико, черные ботинки и черную шапку с белой надписью.

Если вам известно о его местонахождении, сообщите об этом в полицию или волонтерам по телефонам 02, 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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