Стало известно, когда в Башкирии установится минусовая температура

26 Окт. 22:25 2019-10-26T22:25:26+03:00

Со следующей недели жителям республики нужно будет одеваться теплее

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На следующей неделе наступит последний месяц осени, а вместе с ним резко понизится температура.

Если в понедельник, 28 октября, дневная температура еще сохранится на уровне выше 10 градусов тепла, то во вторник столбик термометра рухнет до +3 градусов. В этот день синоптики также прогнозируют снег с дождем. Дальше станет только холоднее, а «минус» по ночам станет естественным явлением.

В четверг, 31 октября, днем ожидается уже нулевая температура. Не исключены осадки в виде небольшого снега (на этот раз без дождя). В малых количествах он также выпадет и на выходных, 2 и 3 ноября.

По предварительным прогнозам, преимущественно минусовая температура в светлое время суток установится со среды, 6 ноября. В дальнейшем столбик термометра будет колебаться между -3 и -7 градусами Цельсия.

Первая половина ноября в республике будет сопровождаться в основном пасмурной погодой и переменной облачностью с редкими прояснениями.

Напомним, еще в сентябре специалисты Росгидромета дали долгосрочный прогноз, согласно которому средняя температура по Башкирии в ноябре составит -4,2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU