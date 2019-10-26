Житель Башкирии расчленил брата, когда узнал, что тот спит с чужой женой

СЕГОДНЯ 19:07 2019-10-26T19:21:25+03:00

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Житель Башкирии, несколько раз ловивший бывшую супругу на измене с братом, не выдержал и зарубил родственника топором. После убийства он расчленил его тело и выбросил в овраг. Мужчину осудили почти на пять лет колонии особого режима.

Преступления произошло в селе Архангельское. В один из зимних вечеров подсудимый выпивал алкоголь вместе со своим братом. Дома также находились их родители и бывшая супруга ревнивца. Через некоторое время она ушла к себе домой, и родственники остались один на один. На почве ревности между ними произошла ссора.

Как выяснилось, подсудимый не раз ловил супругу на измене со своим братом. Третьего раза он уже не выдержал и захотел выяснить с ним отношения. Все началось со словесной перепалки. Недовольные ссорой своих детей родители отправили их выяснять отношения во двор. На улице братья разговаривали около часа, попутно выпивая. Брат подсудимого заявил, что никаких измен не было. Однако тот был уверен: пока он два года находился в тюрьме, родственник жил с его супругой. Вновь слово за слово, завязалась драка. Подсудимый, чтобы напугать своего соперника, взял ледоруб и замахнулся – тот в свою очередь увернулся, однако острие самодельного орудия попало ему прямо в затылок. Мужчина скончался на месте.

Испугавшись, подсудимый оттащил тело брата в огород, где засыпал снегом. На следующий день он вернулся сюда, расчленил родственника и разложил части тела по картофельным мешкам, которые впоследствии выбросил в реку. Останки унесло течением. После этого минуло несколько месяцев. Все вопросы о брате подсудимый парировал рассказом о том, что тот уехал на заработки. В конечном итоге осенью убитый был объявлен в розыск. И только после этого мужчина признался в содеянном.

На суде убийца также полностью признал свою вину. Его приговорили к четырем годам и восьми месяцам колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU