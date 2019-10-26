«Тут какое-то быдло – его закрыть надо»: уфимца накануне годовщины свадьбы избили в супермакете

СЕГОДНЯ 18:42 2019-10-26T18:42:48+03:00

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Жителя Уфы обвинили в воровстве в супермакете, избили и отвезли в отдел полиции. Все началось с конфликта на одной из торговых точек популярной сети на проспекте Октября.

Сегодня, 26 октября, 32-летний Марсель Р. и его супруга готовились отметить двухлетнюю годовщину свадьбы. По пути домой они зашли в супермаркет, чтобы купить что-нибудь к застолью. У мужчины в руках был полупрозрачный пакет, в котором лежали только что купленные джины. Коли есть пакет, подумал уфимец, то и корзина для товаров не нужна.

– В магазине я положил гранат (фрукт) в этот пакет и шел дальше по магазину. И слышу за мной как говорит одна из сотрудниц магазина: «Смотри, воришки-гранат положили в пакет". Я взял бутылку пива и тоже положил в пакет. Сотрудницы магазина следовали за мной по пятам, – вспоминает Марсель в беседе с корреспондентом «КП-Уфа».

На кассе мужчина достал все из пакета и раскрыл его перед сотрудницей супермаркета, сказав при этом: «Вот, смотрите, тут только джинсы, извиняться будете за то, что называли меня вором». Извинения мужчине, конечно же, приносить никто не собирался. Когда он потребовал книгу для жалоб, работница магазина стала угрожать ему вызовом группы быстрого реагирования (ГБР).

– Я признаю, что выражался нецензурно, но я вел себя так же как и сотрудницы магазина. Я попытался уйти с магазина, и прибежали двое – как я понял, грузчиков магазина, – которые схватили меня за руки и стали держать. По сути незаконно лишили меня свободы, – возмущается Марсель.

В этот момент сотрудница, как утверждает горожанин, несколько раз ударила его по голове и сбила кепку. Мужчина тоже стал угрожать, что напишет заявление в полицию. Тогда продавщица взяла телефон и позвонила – по словам мужчины, участковому. Своему собеседнику она сказала: «Тут какое-то быдло на меня писать собралось - его закрыть надо». Через несколько минут к месту конфликта приехали двое охранников. Они силой затащили покупателя в подсобное помещение.

– Один из них три раза ударил меня в область груди (два из них коленом) со словами «буду бить пока, не извинишься". Я стал кричать со всей силы, что меня избивают, и звать на помощь. После этого меня перестали бить и спросили. что я украл. Я объяснил, что ничего. Мне разрешили позвонить в полицию, с сарказмом говоря, что меня самого и заберут, – рассказывает уфимец.

Наконец, приехали полицейские, которые вместе с сотрудниками магазина сразу же направились составлять заявление на покупателя. После этого мужчину доставили в отдел полиции, где приняли заявление уже от него. Как итог – несчастному уфимцу выписали штраф за нецензурную брань в общественном месте и посоветовали обходить стороной злополучный магазин.

«Вот так вот весело с женой приготовились к годовщине», – подытожил свой рассказ Марсель.

ИСТОЧНИК KP.RU