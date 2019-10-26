2019-10-26T18:42:48+03:00
Общество

«Тут какое-то быдло – его закрыть надо»: уфимца накануне годовщины свадьбы избили в супермакете

Подготовка к празднику закончилась приездом ГБР и полицейским участком
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Накануне годовщины свадьбы мужчину обвинили в воровстве, избили и увезли в отдел полицииНакануне годовщины свадьбы мужчину обвинили в воровстве, избили и увезли в отдел полиции
Изменить размер текста:

Жителя Уфы обвинили в воровстве в супермакете, избили и отвезли в отдел полиции. Все началось с конфликта на одной из торговых точек популярной сети на проспекте Октября.

Сегодня, 26 октября, 32-летний Марсель Р. и его супруга готовились отметить двухлетнюю годовщину свадьбы. По пути домой они зашли в супермаркет, чтобы купить что-нибудь к застолью. У мужчины в руках был полупрозрачный пакет, в котором лежали только что купленные джины. Коли есть пакет, подумал уфимец, то и корзина для товаров не нужна.

– В магазине я положил гранат (фрукт) в этот пакет и шел дальше по магазину. И слышу за мной как говорит одна из сотрудниц магазина: «Смотри, воришки-гранат положили в пакет". Я взял бутылку пива и тоже положил в пакет. Сотрудницы магазина следовали за мной по пятам, – вспоминает Марсель в беседе с корреспондентом «КП-Уфа».

На кассе мужчина достал все из пакета и раскрыл его перед сотрудницей супермаркета, сказав при этом: «Вот, смотрите, тут только джинсы, извиняться будете за то, что называли меня вором». Извинения мужчине, конечно же, приносить никто не собирался. Когда он потребовал книгу для жалоб, работница магазина стала угрожать ему вызовом группы быстрого реагирования (ГБР).

– Я признаю, что выражался нецензурно, но я вел себя так же как и сотрудницы магазина. Я попытался уйти с магазина, и прибежали двое – как я понял, грузчиков магазина, – которые схватили меня за руки и стали держать. По сути незаконно лишили меня свободы, – возмущается Марсель.

В этот момент сотрудница, как утверждает горожанин, несколько раз ударила его по голове и сбила кепку. Мужчина тоже стал угрожать, что напишет заявление в полицию. Тогда продавщица взяла телефон и позвонила – по словам мужчины, участковому. Своему собеседнику она сказала: «Тут какое-то быдло на меня писать собралось - его закрыть надо». Через несколько минут к месту конфликта приехали двое охранников. Они силой затащили покупателя в подсобное помещение.

– Один из них три раза ударил меня в область груди (два из них коленом) со словами «буду бить пока, не извинишься". Я стал кричать со всей силы, что меня избивают, и звать на помощь. После этого меня перестали бить и спросили. что я украл. Я объяснил, что ничего. Мне разрешили позвонить в полицию, с сарказмом говоря, что меня самого и заберут, – рассказывает уфимец.

Наконец, приехали полицейские, которые вместе с сотрудниками магазина сразу же направились составлять заявление на покупателя. После этого мужчину доставили в отдел полиции, где приняли заявление уже от него. Как итог – несчастному уфимцу выписали штраф за нецензурную брань в общественном месте и посоветовали обходить стороной злополучный магазин.

«Вот так вот весело с женой приготовились к годовщине», – подытожил свой рассказ Марсель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Башкирии расчленил брата, когда узнал, что тот спит с чужой женой
Жители Башкирии устроили давку в здании городского суда
В Уфе появились новые светофоры со светодиодными полосами
Футбольная «Уфа» с разгромным счетом уступила «Тамбову»
Студентка из Уфы отдала 250 тысяч рублей, чтобы закрыть долги по экзаменам
В Башкирии задержали мужчину, который домогался 15-летней девочки в магазине
МЧС Башкирии предупреждает о порывистом ветре с запада
Только для избранных участников клуба: житель Башкирии открыл подпольное казино в частном доме
Малолетний студент-химик из Башкирии с двумя сообщниками попытался ограбить и поджечь банк
Сумма ущерба от незаконной добычи полезных ископаемых в Башкирии превысила 104 млн рублей
«Внезапно выбежал»: в Башкирии под колесами легковушки погиб 10-летний мальчик
Частные перевозчики в Уфе придумали, как обмануть государство
В Уфе задымилось здание ФСИН – на месте работало 14 единиц техники
В Уфе дети вынуждены ходить в школу и обратно через кладбище в полной тьме
Роспотребнадзор Башкирии изъял из оборота 55 партий молочной продукции
В Уфе жестоко убили бездомного
В Башкирии женщины смогут проходить двухэтапный скрининг на рак шейки матки
В Башкирии над чиновницей надругались в подъезде
В Уфе уволили водителя автобуса, который подрался с пассажиром
В Уфе пройдут массовые проверки водителей
Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим аграриям Башкирии
«Выбор года – 2019» собрал более ста номинантов
Власти Башкирии популяризируют бизнес с помощью баннеров
После материала «КП-Уфа» о парне, потерявшем на работе руку, гострудинспекция начала проверку
Жители Уфы выломали дверь квартиры, чтобы спасти пятилетнего ребенка
108 работников предприятия из Уфы остались без зарплаты – на директора завели уголовное дело
Башкирский театр оперы и балета привез спектакль «Лунный мир» в Санкт-Петербург