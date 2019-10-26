Жители Башкирии устроили давку в здании городского суда

СЕГОДНЯ 18:07 2019-10-26T18:08:06+03:00

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Жители города Салавата вновь устроили давку – и вновь по вине государственных учреждений. На этот раз «отличился» городской суд, который разослал повестки более 500 жителям двух многоквартирных домов. 24 октября в суд заявились больше двухсот человек. В зал пустили только 30 из них. Остальные были разделены на две части: кого-то оставили в коридоре, а большую часть заставили толпиться у самого порога. Об инциденте в городском паблике ВКонтакте рассказал один из участников толкучки. К своему посту он прикрепил видео с места происшествия.

По словам горожанина, среди пришедших было много пожилых людей. Некоторые даже отпросились с работы. Уйти, как оказалось, они тоже не могли. Работники суда забрали у них паспорта для регистрации. Граждане более двух часов стояли и ждали, когда же им вернут документы.

– Те, кому «посчастливилось» попасть в судебное заседание позже рассказали, что судья, после переклички присутствующих, заявила о неявки остальных и намерении провести заседание в их отсутствие, чем вызвала шквал негодования, – рассказал местный житель.

Присутствующие пытались возразить, мол, остальных же просто не пускают, на что судья, в свою очередь, ответила, что зал не в состоянии вместить всех. По мнению автора поста, людей вызвали для соблюдения формальностей, «а их мнение никому не интересно».

Как пояснил житель Салавата, на суде рассматривалось дело об оспаривании действий администрации города по перераспределению придомовой территории. В то же время земельные участки принадлежат собственникам многоквартирных домов и в 2010 году их поставили на кадастровый учет. Соответственно, по словам горожанина, городские власти не имели права предпринимать какие-либо действия по изменению площади участков без согласия собственников. В конце он задает пользователям риторический вопрос: «Наверно, все догадались, какое решение принял суд?!».

Напомним, еще одно столпотворение в Салавате случилось в день психического здоровья, 9 октября. Тогда пациенты, чтобы получить направление к психиатру, устроили настоящую давку. Людям приходилась занимать очередь задолго до открытия медучреждения. Ситуацию даже прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров.

Очереди в Салавате // 26.10.

ИСТОЧНИК KP.RU