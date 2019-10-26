2019-10-26T17:21:35+03:00
Общество

В Уфе появились новые светофоры со светодиодными полосами

Модернизация опор продолжилась после того как горожане положительно оценили эксперимент
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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В Уфе продолжают устанавливать светодиодные полосы на светофорах, которые проходят по столбам до корпуса сигнальных фонарей. Дублирующие дополнительные огни появились еще на семи объектах в разных районах города. Работы были организованы по поручению главы администрации Ульфата Мустафина.

Так, сегодня, 26 октября, светофоры были модернизированы на улице Заки Валиди (возле Конгресс-холла), перекрестках Заки Валиди и Новомостовой, Заки Валиди и Советской, проспекта Октября и улицы Города Галле, проспекта Октября и улицы 50 лет СССР, Маршала Жукова и Гагарина (возле ТРЦ «Олимп»).

Новация призвана повысить безопасность дорожного движения, заблаговременно извещая водителя о горящем сигнале светофора.

фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Напомним, первая светодиодная полоса была установлена в начале октября в районе остановки «Металлобаза» на трассе Уфа-Аэропорт. Получив положительные отклики от горожан, власти распорядились ввести новацию и на других дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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