В Уфе появились новые светофоры со светодиодными полосами
В Уфе продолжают устанавливать светодиодные полосы на светофорах, которые проходят по столбам до корпуса сигнальных фонарей. Дублирующие дополнительные огни появились еще на семи объектах в разных районах города. Работы были организованы по поручению главы администрации Ульфата Мустафина.
Так, сегодня, 26 октября, светофоры были модернизированы на улице Заки Валиди (возле Конгресс-холла), перекрестках Заки Валиди и Новомостовой, Заки Валиди и Советской, проспекта Октября и улицы Города Галле, проспекта Октября и улицы 50 лет СССР, Маршала Жукова и Гагарина (возле ТРЦ «Олимп»).
Новация призвана повысить безопасность дорожного движения, заблаговременно извещая водителя о горящем сигнале светофора.
фото: ufacity.info
Напомним, первая светодиодная полоса была установлена в начале октября в районе остановки «Металлобаза» на трассе Уфа-Аэропорт. Получив положительные отклики от горожан, власти распорядились ввести новацию и на других дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU