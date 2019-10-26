2019-10-26T16:34:16+03:00
Спорт

Футбольная «Уфа» с разгромным счетом уступила «Тамбову»

Команда Вадима Евсеева не нанесла ни одного удара в створ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба ФК "Уфа"фото: пресс-служба ФК "Уфа"
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14-й тур Российской премьер-лиги открыл матч «Тамбов»-«Уфа». Перед началом встречи хозяева поля занимали последнюю, 16-ю строчку в таблице (8 очков). Команда из столицы Башкирии расположилась в середине, на восьмом месте (16 очков). Встреча прошла на стадионе Мордовия Арена, поскольку стадион тамбовчан сейчас модернизируется, чтобы соответствовать требованиям РПЛ.

Номинальные хозяева поля начали атаковать с первых минут, в результате чего был забит быстрый гол. На 13-й минуте отличился Михаил Костюков. Он получил навес с фланга от Килина и переправил мяч в практически пустые ворота. Беленов не смог перехватить мяч на выходе.

Спустя четыре минуты опасный момент создал Тилль. Он пробил из пределов штрафной и угодил в штангу. После этого игра успокоилась, если не брать в расчет нервозность уфимцев, которые за 18 минут заработали аж три желтые карточки. В раздевалку команды отправились со счетом 1-0.

На второй тайм Вадим Евсеев подготовил двойную замену. Вместо Вомбергара и Терентьева на вышли Кротов и Круговой, однако никаких разительных изменений в игре «Уфы» не произошло.

В течение двух минут, с 64-й по 66-ю, тамбовчане увеличили свое преимущество. Вторым голом в ворота Беленова отметился Владимир Обухов, пробив в одно касание после паса Рыбина. Практически сразу уфимцы пустили и третьего круглого: Ойеволе пробил головой после углового. Евсеев отреагировал на разгромный счет еще одной заменой. На 69-й минуте вместо Тилля вышел Козлов. Под занавес встречи игрок «Тамбова» Валерий Чуперка умудрился в течение двух минут заработать «красную», дважды сфолив на футболистах «Уфы».

Концовку матча команды откровенно доигрывали. Итоговой счет – 3-0 в пользу хозяев. За весь поединок уфимцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, зарядив мимо восемь раз, в то время как тамбовчане выжимать из каждого момента максимум – из четырех прицельных ударов результативными оказались три.

Несмотря на победу, «Тамбов» остается в самом подвале таблицы. А вот «Уфа» по итогам тура может потерять восьмую позицию – все зависит от того, как сыграют другие команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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