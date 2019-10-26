2019-10-26T15:20:19+03:00
Происшествия

Студентка из Уфы отдала 250 тысяч рублей, чтобы закрыть долги по экзаменам

Однако зачетная книжка так и осталась нетронутой
Владислав КАЗАНЦЕВ
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С каждой встречей девушка отдавала все больше денегС каждой встречей девушка отдавала все больше денегФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Уфе полицейские задержали молодого парня, который вымогал деньги у студентки. 22-летняя девушка отдала 250 тысяч рублей, чтобы закрыть долги по экзаменам и зачетам.

В пресс-службе МВД рассказали, что потерпевшая является студенткой одного из уфимских институтов (какого именно – не уточняется). С начала 2019 года она перевелась с очной формы обучения на заочную. При переводе требуется сдать несколько зачетов и экзаменов. Девушка решила пойти как изначально казалось более легким путем и закрыть долги с помощью денег. Для этого она через общих знакомых нашла 20-летнего парня, который за энную сумму пообещал ей помочь.

В феврале студентка передала помощнику 35 тысяч рублей – однако спустя некоторое время выяснилось, что в зачетке никаких изменений не произошло. Парень обещал все решить, но для этого требовал еще денег. В конечном счете молодая уфимка передала вымогателю более 250 тысяч рублей. Только после этого она поняла, что что-то здесь не чисто и обратилась в полицию.

На следующую встречу девушка пришла уже вместе со стражами порядка. Они задержали молодого человека в момент передачи денежных средств. Подозреваемый, как и его жертва, является студентом местного вуза.

В отношении парня правоохранители возбудили уголовное дело по статье «вымогательство». На время следствия вымогателя отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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