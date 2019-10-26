2019-10-26T14:29:30+03:00
Происшествия

В Башкирии задержали мужчину, который домогался 15-летней девочки в магазине

Подозреваемого разыскали спустя почти 20 дней
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Предполагаемого педофила зафиксировала камера видеонаблюденияПредполагаемого педофила зафиксировала камера видеонаблюдения
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Сотрудники полиции города Октябрьский задержали мужчину, который предположительно домогался 15-летней девочки в магазине. Им оказался 35-летний местный житель.

Напомним, 6 октября с заявлением в полицию обратилась мать потерпевшей. Она рассказала, что неизвестный совершил в отношении ее дочери «действия сексуального характера». Все произошло прямо в продуктовом магазине по адресу Герцена. Тогда полицейские по описанию девятиклассницы составили портрет подозреваемого и объявляли его в розыск.

В полицию обратилась мать потерпевшей

В полицию обратилась мать потерпевшей

В поимке правоохранителям помогла камера наружного наблюдения, которая зафиксировала предполагаемого педофила. Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что 24 октября оперативники задержали его и доставили в отдел полиции. Там он дал признательные показания, после чего был отпущен под подписку о невыезде. Известно, что подозреваемый работал газорезчиком на одном из предприятий города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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