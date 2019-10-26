МЧС Башкирии предупреждает о порывистом ветре с запада

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-26T13:38:47+03:00

В последний выходной октября погода в Башкирии не сулит ничего хорошего Фото: Алексей БУЛАТОВ

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МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. Ожидаются порывы до 21 метра в секунду.

Аварийное ведомство со ссылкой на Башгидромет сообщает, что с 20 часов 26 октября до 20 часов 27 октября в республике будет преимущественно облачная погода с прояснениями в темное время суток. Пройдут дожди, днем до умеренных. Ночью температура воздуха состоит +4, +9 градусов, при прояснениях подморозит до 0. Днем станет немного теплее – +7, +12 градусов.

Ветер ожидается юго-западный, западный – 8-13 метров в секунду, днем местами усилится до 16-21 м/с. На отдельных участках автодорог из-за тумана ухудшится видимости, 500 метров и менее. Днем водителям также стоит соблюдать осторожность: обзор частично закроет дождь.

В МЧС предупредили, что из-за сильных порывов ветра могут возникнуть аварийные ситуации: обрывы линии электропередач, нарушения в системе ЖКХ, падение деревьев, обрушение хрупких конструкций и ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU