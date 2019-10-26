Только для избранных участников клуба: житель Башкирии открыл подпольное казино в частном доме

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-26T12:53:59+03:00

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В Стерлитамаке «накрыли» подпольное казино, которое было организована на территории частного дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

В операции по пресечению деятельности преступников, занимающихся проведением азартных игр, участвовали несколько правоохранительных ведомств. Среди них управление экономической безопасности и подразделение по борьбе с организованной преступностью МВД Башкирии, региональный Следственный комитет и Росгвардия.

По предварительной информации, организованная группа из 10 человек действовала в период с 2016 по октябрь текущего года. Сотрудники полиции вычислили частный дом по улице Ровенской, в котором было организовано подпольное казино. Стражи порядка обнаружили здесь 11 покерных столов, рулетку, более 60 игровых автоматов с нелицензионным программным обеспечением. Помимо этого, правоохранители провели обыски по адресам организаторов игорного заведения и персонала.

Преступную группу возглавлял 42-летний ранее судимый местный житель. Он занимался распределением ролей для каждого подчиненного, среди которых были администраторы, кассиры, крупье, охранники и техники. Подпольное казино функционировало в условиях полной конспирации – о его существовании знали только избранные участники.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, а также о нарушении авторских прав. Организатора закрытого клуба, а также его 31-летних сообщников на время следствия заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU