Сумма ущерба от незаконной добычи полезных ископаемых в Башкирии превысила 104 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:14 2019-10-26T11:14:42+03:00

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Накануне, 25 октября, глава Башкирии Радий Хабиров провел заседание по вопросам обеспечения правопорядка в регионе. Одной из чувствительных тем совещания стала незаконная добычи полезных ископаемых.

По данным руководителя региона, с начала года в республики правоохранительные ведомства выявили 150 нарушений в сфере добычи полезных ископаемых. Из Башкирии было вывезено более двухсот тысяч кубическим метров сырья. К административной ответственности привлечено свыше 130 виновных. Сумма штрафов составила 10 млн рублей, в то время как республике был нанесен ущерб, превышающий 104 млн рублей.

– Работу с нарушителями мы должны вести жёстко и принципиально, – заявил Хабиров. – Летний сезон сейчас закончился, но, как показывает практика, незаконная добыча полезных ископаемых не останавливается. Нужно активнее проводить в том числе совместные рейды.

Участники совещания представили свои предложения о том, как повысить эффективность борьбы с незаконной добычей полезных ископаемых. И.о. заместителя прокурора Башкирии отметил, что необходимо увеличить суммы административных штрафов и ввести в будущем году запрет на привлечение иностранных граждан к деятельности по добычи ископаемых. Министр внутренних дел Роман Деев, в свою очередь, указал на важность межведомственного взаимодействия, а и.о. министра природопользования Урал Искандаров выступил за возбуждение уголовных дел в отношении нарушителей вместо административных.

Радий Хабиров поручил минэкологии республики разработать схему контроля за добычей, движением и использованием полезных ископаемых, а в тех районах, где правонарушения наиболее частотны, усилить деятельность рабочих групп.

ИСТОЧНИК KP.RU