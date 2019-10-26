В Уфе задымилось здание ФСИН – на месте работало 14 единиц техники

СЕГОДНЯ 08:46 2019-10-26T08:46:10+03:00

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Сегодня утром, 26 октября, задымилось здание ФСИН на улице Достоевского, 39. Сообщение на пульт диспетчера МЧС поступило в 8:45.

На вызов было направлено 14 единиц техники и 44 человека личного состава МЧС. По прибытии спасатели установили, что происходит сильное задымление в кабинете на втором этаже. Сотрудники экстренного ведомства оперативно ликвидировали угрозу, обошлось без пострадавших.

На место происшествия приехали начальник главного управления МЧС по Башкирии Марат Латыпов и врио начальника республиканского УФСИН Ильнур Адгамов. Ситуация находится у них на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU