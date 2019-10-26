2019-10-26T08:46:10+03:00
Происшествия

В Уфе задымилось здание ФСИН – на месте работало 14 единиц техники

Сообщение поступило сегодня утром
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 26 октября, задымилось здание ФСИН на улице Достоевского, 39. Сообщение на пульт диспетчера МЧС поступило в 8:45.

На вызов было направлено 14 единиц техники и 44 человека личного состава МЧС. По прибытии спасатели установили, что происходит сильное задымление в кабинете на втором этаже. Сотрудники экстренного ведомства оперативно ликвидировали угрозу, обошлось без пострадавших.

На место происшествия приехали начальник главного управления МЧС по Башкирии Марат Латыпов и врио начальника республиканского УФСИН Ильнур Адгамов. Ситуация находится у них на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе дети вынуждены ходить в школу и обратно через кладбище в полной тьме
Роспотребнадзор Башкирии изъял из оборота 55 партий молочной продукции
В Уфе жестоко убили бездомного
В Башкирии женщины смогут проходить двухэтапный скрининг на рак шейки матки
В Башкирии над чиновницей надругались в подъезде
В Уфе уволили водителя автобуса, который подрался с пассажиром
В Уфе пройдут массовые проверки водителей
Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим аграриям Башкирии
«Выбор года – 2019» собрал более ста номинантов
Власти Башкирии популяризируют бизнес с помощью баннеров
После материала «КП-Уфа» о парне, потерявшем на работе руку, гострудинспекция начала проверку
Жители Уфы выломали дверь квартиры, чтобы спасти пятилетнего ребенка
108 работников предприятия из Уфы остались без зарплаты – на директора завели уголовное дело
Башкирский театр оперы и балета привез спектакль «Лунный мир» в Санкт-Петербург