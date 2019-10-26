2019-10-26T08:18:27+03:00
Общество

В Уфе дети вынуждены ходить в школу и обратно через кладбище в полной тьме

Освещения местные жители ждут уже 20 лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот программы "Вести-Башкортостан"фото: скриншот программы "Вести-Башкортостан"
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В микрорайоне Затон в Уфе дети вынуждены ходить в школу и возвращаться домой через кладбище и гаражный кооператив. Практически никакого освещения на их пути не предусмотрено. Местные власти дают на решение проблемы около пять лет.

Чтобы добраться из школы до родного поселка Тихая Слобода, детям нужно преодолеть два километра. На их пути – грязные проулки, размытая тропа, жуткое кладбище по левую руку и не менее устрашающий гаражный кооператив по правую. Все это сопровождается мраком из-за отсутствия какого бы то ни было освещения. Здесь страшно ходить не только самим школьникам, но и их родителям. Нередко во время возвращения домой детям попадаются бомжи, бродячие собаки и даже змеи.

Родители школьников рассказали программе «Вести-Башкортостан», что так было всегда. Часть поселка каждый вечер погружается во мрак. По словам взрослых, даже если дети пойдут обходным путем, им все равно не избежать темных проулков.

Местные жители пытались достучаться до мэрии и выбить школьный автобус – но все без толку. Спецмашине якобы негде будет развернуться. Обращения к местным властям по поводу установки освещения тоже не принесли никакого результата. Ничего не меняется уже больше 20 лет. Администрация просит подождать еще пять – поданная на установку света заявка включена в план до 2024 года. А до тех пор дети продолжат пробиваться сквозь мрак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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