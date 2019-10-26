Роспотребнадзор Башкирии изъял из оборота 55 партий молочной продукции
Роспотребнадзор проверил качество молочной продукции в магазинах: было найдено 1,5 фальсификата и изъято 55 партий «молочки».
Всего за третий квартал текущего года специалисты надзорного ведомства исследовали 710 проб на соответствие нормам санитарного законодательства. Как выяснилось, 10% проб по микробиологическим и 8,3% проб по физико-химическим показателям не отвечали обязательным требованиям. В пресс-службе управления Роспотребнадзора сообщили, что показатель фальсификации среди молочной продукции составил 1,5%.
Среди выявленных нарушений отмечается продажа продукции с истекшим сроком годности, отсутствие необходимых документов, несоответствие требований маркировки и несоблюдение условий хранения. По этим причинам из оборота было изъято 55 партий «молочки» объемом 220 килограмм.
В отношении ответственных лиц Роспотребнадзор вынес порядка 25 постановлений об административном наказании на общую сумму в 215 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU