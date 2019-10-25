В Уфе жестоко убили бездомного
Тело бомжа было найдено в овраге в Сипайлово
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Вчера вечером, 24 октября, в микрорайоне Сипайлово в Уфе в овраге на улице Жукова было найдено тело бездомного. На теле 42-летнего бомжа были обнаружены гематомы, переломы, различные травмы. Об этом сообщил собственный источник.
По последним данным, в подозрении в убийстве разыскиваются двое его товарищей, которые тоже являются бездомными. Один из них был ранее судим за кражу. Они с ним жестого расправились и выбросили на улице.
С места преступления полицейские изъяли нож и одежду погибшего. Ведется поиск.
ИСТОЧНИК KP.RU