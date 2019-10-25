В Башкирии женщины смогут проходить двухэтапный скрининг на рак шейки матки
В минздраве Башкирии планируют проводить комбинированное обследование женщин на рак шейки матки во время диспансеризации.
Врач онкодиспансера Рустем Абдрахманов рассказал, что данный вид онкологии является одним из самых распространенных онкологических заболеваний, и ежегодно в России от него умирает почти 9500 женщин.
Рак шейки матки является единственным онкологическим заболеванием, которое полностью предотвратимо за счет скрининга. Есть два метода его выявления – тестирование на ВПЧ и цитология.
— Благодаря двухэтапному скринингу эффективно выявляется патология, формируется группа риска женщин, которых необходимо как можно быстрее дополнительно обследовать и лечить, наблюдая ежегодную динамику, - отметил медик.
ИСТОЧНИК KP.RU