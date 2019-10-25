В Башкирии над чиновницей надругались в подъезде

СЕГОДНЯ 18:11 2019-10-25T18:11:50+03:00

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Вечером 24 октября в отдел полиции обратилась сотрудница минэкологии Башкирии с заявлением о том, что на нее в подъезде напал неизвестный мужчина. Об этом «Комсомолке» сообщил собственный источник.

По сообщению 47-летней чиновницы, злоумышленник совершил в отношении нее развратные действия сексуального характера, а затем сбежал. Все это произошло в одном из домов по улице Блюхера в Уфе.

- Пострадавшая располагает общими приметами разыскиваемого, но отметила, что опознать не сможет, - сообщил собеседник.

В данный момент злоумышленник еще не установлен.

ИСТОЧНИК KP.RU