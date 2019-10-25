В Башкирии над чиновницей надругались в подъезде
Злоумышленник совершил в отношении нее развратные действия
.
Изменить размер текста:
Вечером 24 октября в отдел полиции обратилась сотрудница минэкологии Башкирии с заявлением о том, что на нее в подъезде напал неизвестный мужчина. Об этом «Комсомолке» сообщил собственный источник.
По сообщению 47-летней чиновницы, злоумышленник совершил в отношении нее развратные действия сексуального характера, а затем сбежал. Все это произошло в одном из домов по улице Блюхера в Уфе.
- Пострадавшая располагает общими приметами разыскиваемого, но отметила, что опознать не сможет, - сообщил собеседник.
В данный момент злоумышленник еще не установлен.
ИСТОЧНИК KP.RU