2019-10-25T18:11:50+03:00
Происшествия

В Башкирии над чиновницей надругались в подъезде

Злоумышленник совершил в отношении нее развратные действия
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Вечером 24 октября в отдел полиции обратилась сотрудница минэкологии Башкирии с заявлением о том, что на нее в подъезде напал неизвестный мужчина. Об этом «Комсомолке» сообщил собственный источник.

По сообщению 47-летней чиновницы, злоумышленник совершил в отношении нее развратные действия сексуального характера, а затем сбежал. Все это произошло в одном из домов по улице Блюхера в Уфе.

- Пострадавшая располагает общими приметами разыскиваемого, но отметила, что опознать не сможет, - сообщил собеседник.

В данный момент злоумышленник еще не установлен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24