2019-10-25T16:07:11+03:00
Общество

Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим аграриям Башкирии

Ордена, знаки отличия и грамоты получили 40 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Сегодня, 25 октября, глава Башкирии Радий Хабиров чествовал лучше аграриев республики. Различные госнаграды – ордена, знаки отличия, грамоты и звания – получили 40 человек: от трактористов до руководителей хозяйств и предприятий. Мероприятие было приурочено ко дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В своей вступительной речи Хабиров поздравил аграриев с профессиональным праздником и назвал их «гордостью родной республики и ее кормильцами». Отдельной благодарности удостоился и.о. министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Он, по словам руководителя республики, «душой более за отрасль» и старается запустить «новые точки роста сельской экономики». Глава Башкирии выразил уверенность, что к 2024 году республика «обязательно соберет» 4 млн тонн зерна» и создаст «самые мощные в стране сельхозкооперативы».

Троим из 40 аграриев были вручены Ордена Салавата Юлаева. Высшей награды республики удостоились руководители сельхозпредприятий «Дружба» (Мелеузовский район), «Артемида» (Кармаскалинский район) и «Салават» (Аургазинский район»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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