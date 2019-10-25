СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-25T16:48:05+03:00

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Сегодня вечером, 25 октября, и в предстоящие выходные, 26 и 27 числа, в Уфе пройдут массовые проверки водителей.

Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, во время профилактических мероприятий особое внимание будет уделено пресечению грубых нарушений ПДД. Инспекторы будут выявлять любителей выпить за рулем и пресекать нарушения правил перевозки детей.

Также сотрудники ГИБДД убедительно просят сообщить в дежурную часть, если вы увидели на дороге нетрезвого водителя. Телефон 02 или 237-02-02, 237-84-80.

ИСТОЧНИК KP.RU