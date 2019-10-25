Власти Башкирии популяризируют бизнес с помощью баннеров

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-25T15:36:18+03:00

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В 20 муниципалитетах Башкирии разместят баннеры с известными бизнесменами. Таким образом власти реализуют информационную кампанию Минэкономразвития в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Один из разделов национальной программы – «Популяризация предпринимательства» – предполагает комплекс мер по вовлечению населения в сферу бизнеса.

По словам заместителя директора «Республиканского центра волонтёрского движения и поддержки молодежных инициатив» Алексей Рябченко баннеры с «амбассадорами бизнеса» призваны «сформировать у населения позитивный, положительный образ предпринимателя».

– Баннеры с уважаемыми людьми, которые занимаются бизнесом открыто, прозрачно, позволят жителям республики по-другому посмотреть на создание бизнеса в Башкортостане, – пояснил Рябченко.

По его словам, предприниматели «не просто зарабатывают деньги», но и выполняют важные социальные функции – платят налоги и решают вопросы с трудоустройством населения. Важно, считает Рябченко, «переломить негативное мнение населения о бизнесменах». К информационной кампании планируется привлечь блогеров, запустить видео- и аудиоролики на радио и телевидении.

Помимо этого, для реализации проекта планируется онлайн-тестирование по выявлению у жителей Башкирии предпринимательской жилки. Еще одно направление кампании связано с молодежью. Для подростков от 14 до 17 лет будут проводиться образовательные мероприятия и тематические конкурсы, к участию в которых привлекут более двух тысяч старшеклассников.

ИСТОЧНИК KP.RU