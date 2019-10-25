2019-10-25T14:30:04+03:00
Общество

Жители Уфы выломали дверь квартиры, чтобы спасти пятилетнего ребенка

Неравнодушные соседи сняли малыша с подоконника
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мальчик перепугал очевидцев и соседейМальчик перепугал очевидцев и соседейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В пресс-службе управления гражданской защиты по Уфе рассказали жизнеутверждающую историю о спасении пятилетнего ребенка.

Сегодня днем, 25 октября, в диспетчерский центр позвонил уфимец. Он сообщил дежурному, что в окне на восьмом этаже дома по улице 50 лет СССР стоит ребенок – на вид которому, по словам обеспокоенного горожанина, было около шести лет.

На вызов выехали экстренные службы города, однако по прибытии их помощь уже не требовалось. Малыша спасли неравнодушные соседи. Они выломали дверь в квартиру и сняли мальчика с подоконника. Как оказалось, родители оставили ребенка дома одного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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