108 работников предприятия из Уфы остались без зарплаты – на директора завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:57 2019-10-25T14:30:35+03:00

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Директор уфимской фирмы задолжал уволенным сотрудникам и стал фигурантом уголовного дела. Об итогах проверки исполнения трудового законодательства рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

Надзорное ведомство установило, что с января 2019 года предприятия, специализирующееся на электромонтажном производстве, не рассчиталось со 108 уволенными работниками. Долг превысил 4,5 млн рублей. Прокуратура обратилась с заявлением о взыскании задолженности в суд – он удовлетворил все требования. После этого бывшие работники получили свои зарплаты.

Юридическое лицо правоохранители привлекли к административной ответственности в виде штрафа. По итогам прокурорской проверки также было возбуждено уголовное дело по статье «полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

ИСТОЧНИК KP.RU