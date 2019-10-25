2019-10-25T12:14:35+03:00
Происшествия

В пожаре в Башкирии погибла девятилетняя девочка

Сотрудники МЧС нашли тело малышки в ходе тушения
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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Сегодня утром, 25 сентября, в СНТ «Якорь» Кушнаренковского района Башкирии пожар в садовом доме унес жизнь девятилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

По данным аварийного ведомства, сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 10:59. На место происшествия направили четыре единицы техники и восемь человек, в числе которых была добровольная пожарная команда Шариповского сельсовета, а также медики и полицейские.

По прибытии первого пожарного подразделения происходило открытое горение двухэтажного садового дома. Пожар удалось локализовать только в 12:06, а ликвидировать открытое горение – в 12:15.

В ходе тушения пожара сотрудники аварийного ведомства нашли погибшего ребенка – девятилетнюю девочку.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В причинах пожара разбираются следователи и дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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