На выходных в Башкирии сохранится теплая погода

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-25T12:04:40+03:00

Но все изменится с наступлением новой недели

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Синоптики Башгидромета поделились прогнозом погоды на ближайшие выходные в республики. Ожидается относительно теплая погода.

В субботу, 26 октября, на территории Башкирии обойдется без существенных осадков. Ветер будет юго-западный, западный, без сильных порывов. Температура воздуха ночью составит +3; +8 градусов; при прояснениях до -2. Днем станет теплее – +7; +12.

На следующий день, 27 октября, местами по республике пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть с тех же направлений, только на этот раз местами возможны порывы до сильного. Ночью столбик термометра покажет +4, +9 градусов, а днем +8, +13.

На следующей неделе в республике начнется похолодание. Так, во вторник, 29 октября, дневная температура упадет до отметки в +3 градуса и будет снижаться в последующие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU