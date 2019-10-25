2019-10-25T11:41:26+03:00
Происшествия

Житель Башкирии зарезал приятеля из-за женщины и скрывался от полиции восемь лет

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина двумя ударами убил своего знакомого и скрылся на восемь летМужчина двумя ударами убил своего знакомого и скрылся на восемь летФото: Иван ВИСЛОВ
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Житель Башкирии, зарезавший приятеля из-за женщины, умудрялся скрываться от правосудия на протяжении восьми лет. На год больше ему предстоит провести в колонии строгого режима.

Убийство произошло в городе Ишимбае в апреле 2011 года. Во время пьяного застолья ранее судимый злоумышленник и его знакомый не поделили женщину, которая решила составить им компанию. В ходе конфликта подсудимый схватил со стола нож и два раза ударил своего приятеля в грудную клетку. От полученных травм мужчина скончался на месте.

– Желая скрыть следы преступления, злоумышленник выпроводил женщину и поджег вагончик, а сам вышел на улицу и наблюдал за пожаром издалека, а когда его заметили начал помогать тушить огонь, чтобы отвести от себя подозрение, но вскоре, не дожидаясь, когда обнаружат тело, скрылся, – сообщили в региональном Следкоме.

Восемь лет преступник скрывался от правосудия, бродяжничая по стране. Чтобы избежать задержания, он все время передвигался пешком. В марте этого года подозреваемого задержали сотрудники полиции в Химках.

Подсудимый вину не признал. Он заявил, что ударил потерпевшего в целях самообороны. Суд такое оправдание не убедило – мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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