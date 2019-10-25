Глава Башкирии Радий Хабиров получил новую руководящую должность

СЕГОДНЯ 10:57 2019-10-25T10:57:05+03:00

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Радий Хабиров возглавит региональное отделение «Единой России». Его кандидатуру на должность исполняющего полномочия секретаря партии согласовали на заседании президиума генерального совета. Об этом сообщил секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

Хабиров сменит на новой должности спикера Госсобрания-Курултная Константина Толкачева. Помимо главы Башкирии, были согласованы кандидатуры секретарей 19 региональных отделений «ЕР», 12 из них – руководители субъектов.

Ранее инициативу глав регионов возглавить соответствующие отделения «Единой России» одобрил Дмитрий Медведев. По его мнению, партийные структуры станут опорой для губернаторов и «помогут чувствовать настоящие потребности людей».

ИСТОЧНИК KP.RU