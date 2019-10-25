Власти Башкирии запретят шуметь в дневное время

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-25T10:26:56+03:00

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На днях, 23 октября, в башкирском парламенте прошло рабочее совещание по вопросу «тишины и покоя граждан». Депутаты обсудили целесообразность установления нормы, запрещающей шуметь в дневное время. В обсуждении участвовали представители МВД, Роспотребнадзора, прокуратуры, госкомитета по делам юстиции и жилищному хозяйству.

По словам спикера Госсобрания Константина Толкачева, в парламент часто поступают просьбы установить период тишины в дневное время. Жалуются в основном родители малолетних детей, сон которых регулярно нарушают шумные соседи. Председатель парламента отметил, что речь идет в первую очередь о ремонтных работах внутри многоквартирных домов.

– В ряде случаев соседи попросту не могут договориться о тишине в определенные часы, – сказал Толкачев. – Если человек не идет навстречу пожеланиям своих соседей, то он может сослаться на закон, по которому шуметь нельзя после 23 часов. А какие аргументы у другой стороны?

По итогам совещания, на котором были изучены юридические стороны вопроса и опыт соседних регионов, депутаты приняли решение не оставлять идею без внимания и продолжить работу в этом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU